Manisaspor'da Akgün'den acı açıklama

MANİSA, () -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor'la evinde 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk kez hanesine puan yazdıran düşme hattındaki Manisaspor'da teknik direktör Kazım Akgün sitem dolu açıklamalarda bulundu.

Kulübün içinde bulunduğu durumun ortada olduğunu belirten Akgün, "Manisaspor, Başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik heyetin yanı sıra puan sıralamasına bakmadan her hafta sonu belki de cebindeki son parayı maç biletine veren vefakar taraftarımızdan başka şehrin umurunda değil. Tüm şehrin vazgeçtiği Manisaspor'dan bizler asla vazgeçmeyeceğiz. Elimizden geldiği sürece bu takımı yaşatmak için uğraşacağız" dedi.