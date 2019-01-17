Manisaspor'da 3 futbolcu daha bitiyor

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta borçlu olduğu 29 eski oyuncu ve kulüpten muvafakatname alıp transfer yasağını kaldıran Manisaspor, sağ bek Sercan Türkeri'nin ardından Menemenspor'da oynayan orta saha Jiyan Yavuz, Samsunsporlu defans oyuncusu Berat Boz ve kanat Furkan Yıldırım'la prensipte anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların 3 futbolcuyu da sezon sonuna kadar kiralayacağı açıklandı.

Menemen altyapısından yetişen 20 yaşındaki Jiyan, Bergama Belediyespor'da da top koşturdu. Samsunspor'un yetiştirdiği 18 yaşındaki Furkan da kırmızı-beyazlıların formasını ligde 1 defa terletirken, 20 yaşındaki Berat 2 maçta boy gösterdi. Bu sezon borçları yüzünden 15 puanı silinen, grupta ikinci yarının ilk maçında pazar günü Sarıyer'i ağırlayacak Manisa, eksi 7 puanla düşme hattında yer alıyor.