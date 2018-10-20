Manisaspor çıkış peşinde

  MANİSA, () TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Sancaktepe Belediyespor'a 3-0 yenilen eksi 8 puana sahip sonuncu Manisaspor, yarın evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Hasbi Dede'nin görev...

Manisaspor çıkış peşinde

 

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Sancaktepe Belediyespor'a 3-0 yenilen eksi 8 puana sahip sonuncu Manisaspor, yarın evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Hasbi Dede'nin görev yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Furkan Parsak forma giyemeyecek. Teknik Direktör Kazım Akgün, Eyüpspor karşısında sezonun ilk galibiyetini elde etmek istediklerini belirterek, "Artık 3 puanı hanemize yazdıracağımıza inanıyoruz" dedi. 

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