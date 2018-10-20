Manisaspor çıkış peşinde

MANİSA, ()
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Sancaktepe Belediyespor'a 3-0 yenilen eksi 8 puana sahip sonuncu Manisaspor, yarın evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Hasbi Dede'nin görev yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Furkan Parsak forma giyemeyecek. Teknik Direktör Kazım Akgün, Eyüpspor karşısında sezonun ilk galibiyetini elde etmek istediklerini belirterek, "Artık 3 puanı hanemize yazdıracağımıza inanıyoruz" dedi.