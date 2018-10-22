Manisaspor aylar sonra güldü

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla son sıraya demir atan Manisaspor, evinde Eyüpspor'u 1-0 yenerek 9 hafta sonunda ilk galibiyetini aldı.

Son olarak geçen sezon küme düştüğü 1'inci Lig'deyken 2 Şubat'ta oynanan karşılaşmada Gaziantepspor'u 3-1 mağlup eden Manisaspor, 24 maç sonra galibiyet özlemini giderdi. Sezon başından bu yana 9 puanı silinen, bu galibiyetle puanını eksi 5'e yükseltip az da olsa moral ve özgüven tazeleyen siyah-beyazlılarda taraftarlar 90 dakika bitiminde büyük coşku yaşadı. Futbolcuları ve teknik ekibi tribünlere çağırıp sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar gelecek haftalar için umut buldu.

Büyük hasreti dindiren Ege temsilcisinde teknik direktör Kazım Akgün, çıkışa geçeceklerini söyledi. Taraftarın kendilerine müthiş bir destek verdiğini anlatan Akgün, "Neredeyse 1 yıldır kazanamayan takımı bıkmadan, usanmadan destekleyen taraftarımıza bu galibiyet armağan olsun. Belki de cebindeki son parayla bilet alan insanlara bu sevinci yaşatmak mutlulukların en büyüğü. Umuyorum devamı gelecek. Bunun için çok çalışacağız, çok çabalayacağız. Bu maç milat oldu" dedi. Manisaspor bu hafta deplasmanda Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

