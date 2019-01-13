Manisaspor'a büyük müjde

MANİSA, ()

Portekiz ekibi Benfica'ya 2010 yılında transfer ettiği Ariza Makukula'nın bonservis borcunu ödemeyen ve FIFA tarafından 6 puanı daha silinen TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Manisaspor, transfer yasağı getiren tüm futbolcularıyla anlaşma sağladı.

Akın Sinan Dağdelen, Sait Karafırtınalar, Slavko Perovic, Nikola Mikic, Nuri Terliksiz, Timur Karagülmez, Uğur Pamuk, Erdi Öner, Mertan Caner Öztürk, Ferhat Çökmüş, Emrah Tuncel, Savaş Yılmaz, Emre Öztürk, Ozan Sol, Erman Bulucu, Metin Yüksel, Hakan Turan, Gökdeniz Varol, Muhammet Sercan Türkeri, Umut Gündoğan, İsmail Şahmalı, Ufuk Budak, Berk Neziroğulları, Emrullah Şalk, Zahit Fındık, Kağan Miray Barış ve Hikmet Balioğlu'ndan muvafakatname alan siyah-beyazlılarda eski oyuncular Gökhan Sazdağı ve Bahattin Köse de yasağı kaldırmayı kabul etti.

Yasağı kaldıran Gökhan ve Bahattin'e teşekkür eden Başkan Bülent Baygeldi, "Ayrıca iki oyuncunun yasağı kaldırmasına öncülük eden Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ile eski hocamız ve aynı zamanda şu an Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın'a da camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Manisaspor gibi bu büyük camianın geçmişte formasını terleten ve kulübün önünün açılması adına fedakarlıkta bulunan tüm futbolcu kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Bir an önce diğer prosedürleri halledip devre arası transfer döneminde kadromuza takviye yapmaya çalışacağız. Silinen puanları mutlaka telafi edeceğiz. Önümüzdeki büyük bir engeli kaldırmış olduk" ifadelerini kullandı.