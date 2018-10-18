Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde kral

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kendisi gibi zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor'u 3-0 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor yeniden üst sıralara tırmanmanın sevincini yaşarken, iç sahada rakip tanımadı.

Grubunda evinde 4'te 4 yapan tek takım olan yeşil-beyazlılar, Zonguldak Kömürspor'u 2-1, Bugsaşspor ve Şanlıurfaspor'u 3-0, Pendikspor'u da 1-0 yenerek taraftarını mest etti. Evinde rakip ağlara 9 gol bırakıp sadece 1 kez topu ağlarında gören Manisa BŞB topladığı 14 puanın 12'sini sahasında aldı.

Teknik direktör Levent Devrim, zorlu bir maçı güzel bir oyun ve skorla kazandıklarını belirterek, "Haftaya 8. sırada girdik. Bu galibiyetle 3. basamağa yükseldik. Futbolcularımı kutluyorum. Evimizdeki performansı dış sahaya da yansıtırsak yarışta her zaman var oluruz" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazar günü deplasmanda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Konya Anadolu Selçukspor'la karşılaşacak.