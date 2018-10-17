Manisa Büyükşehir Belediyespor-Şanlıurfaspor: 3-0

MANİSA, ()

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Ejder Yapıcı (xx), Hakan Yoldaş (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel (xxx) - Emir (xx), Onur (xxx), Umut (xx), Erman (xxx), Ufukhan (xxx), Mehmet (xx), Artun (xx) (Dk. 46 Alper xx), Erhan (xxx), Zafer (xx), Yaser (xxx) (Dk. 90 Tayyib)

ŞANLIURFASPOR: Ömer Kahveci (x) - Samet (xx), Harun (x) (Dk. 71 Benhur x), Halil İbrahim (x), Cebrail (x), Ömer Bozan (x) (Dk. 46 Selim x), Emre (xx), Feridun (xx), Halil Köçer (x), Onur (xx), Can Erdem (x) (Dk. 46 Mehmet x)

GOLLER: Dk. 15 Ufukhan, Dk. 73 Yaser, Dk. 90 Tayyib (Manisa BŞB)

SARI KART: Selim (Şanlıufraspor)

KIRMIZI KART: Dk. 65 Halil İbrahim (Şanlıurfaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Bandırmaspor deplasmanından 0-0'lık sonuçla dönen Manisa Büyükşehir Belediyespor, zirveyi hedefleyen Şanlıurfaspor'u sahasında çok rahat geçti: 3-0. Yeşil-beyazlılar karşılaşmanın 15'inci dakikasında Ufukhan'la perdeyi açarken, Şanlıurfaspor'da Halil İbrahim 65'te kırmızı kart gördü. Rakibin 10 kişi kalmasıyla rahatlayan Manisa BŞB, 73'üncü dakikada Yaser'in ayağından 2'nci golü buldu. Karşılaşmada son sözü ise 90'da Tayyib söyledi. Evinde oynadığı 4 müsabakayı da kayıpsız geçen Ege temsilcisi, 14 puana yükseldi. Ligdeki 2'nci yenilgisini alan Şanlıurfaspor da 14 puanda kaldı.

