Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pendikspor: 1-0

Cemil SEVAL / MANİSA, ()
STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Oktay Taş (xx), Suat Güz (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Mehmet (xx), Ufukhan (xxx), Erman (xx), Erhan (xx), Kürşat (x) (Dk. 72 Çağrı xx), Onur (xxx), Emir (xx), Artun (xxx) (Dk. 87 Fatih), Zafer (xxx), Yaser (x) (Dk. 81 Tayyib)
PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir (x) - Hüseyin (xx), Fatih (x), Batuhan (x) (Dk. 82 Yıldıray), Ömercan (xx), Berkan (x) (Dk. 57 Mehmet Alaeddinoğlu x) , Süheyl (x), Ahmet (x) (Dk. 26 Berk xx), Tunay (x), Ozan (xx), Zahit (x)
GOL: Dk. 80 Ufukhan (Manisa BŞB)
SARI KARTLAR: Berkan, Zahit, Ömercan, Yıldıray (Pendikspor), Mehmet, Erhan, Fatih (Manisa BŞB)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Etimesgut Belediyespor ve Tarsus İdman Yurdu maçlarını kaybederek alt sıralara gerileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor kötü gidişata Pendikspor karşısında dur dedi: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 80. dakikasında golü atan Ufukhan, takımına kritik 3 puanı kazandırdı.
21'inci dakikada gelişen Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Onur ceza sahası dışından topa vurdu. Top üst direkten döndü..
34'üncü dakikada Pendikspor atağında Batuhan kaleyi yokladı, Manisa BŞB savunmasından Erhan topa son anda ayak koyup tehlikeyi önledi.
48'inci dakikada kaleci Yusuf ile karşı karşıya kalan Pendiksporlu Berk'un şutunda mutlak gol kaçtı.
70'inci dakikada Batuhan'ın şutunu kaleci Yusuf son anda çıkardı. .
80'inci dakikada Manisa BŞB öne geçti. Erhan'ın kullandığı uzun taç atışında Tayip topu kafayla arkaya aşırttı. Ufukhan müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.
Manisa BŞB sahadan galibiyetle ayrıldı.
(FOTOĞRAFLI)