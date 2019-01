Manisa Büyükşehir Belediyespor - Kırklarelispor: 2-2

MANİSA, ()

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Hasan Erdoğan (xx), Ertan Demirci (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (x) - Mehmet (xx), Salih Zafer (xx), Erman (x), Oğuzhan (xx), Emir (xx), Onur (xx), Sami Can (xxx) (Dk. 75 Alper x), Umut Kaya (xxx), Musa Sinan (xx) (Dk. 62 Zafer Şensoy x), Yaser (xx) (Dk. 78 Artun x)

KIRKLARELİSPOR: İbrahim (xx) - Davut (xxx), Nuh (xx), Müslüm (xx), Caner Bulut (xx), Emre Keleşoğlu (x) (Dk. 62 Yüksel xxx), Caner Koca (xxx), Emre Balkı (xx), Denis (x) (Dk. 71 Enis xxx), Mert Sinan (xx), İlter (x) (Dk. 86 Ümit Can)

GOLLER: Dk. 26 Caner Koca, Dk. 90+3 Davut (Kırklarelispor), Dk. 28 Erman, Dk. 30 Sami Can (Manisa BŞB),

SARI KARTLAR: İlter (Kırklarelispor), Erman (Manisa BŞB)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Erman (Manisa BŞB)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefindeki Manisa Büyükşehir Belediyespor, uzatma dakikalarında yediği golle evinde Kırklarelispor'la 2-2 berabere kaldı.

Mümin Özkasap Stadı'ndaki maçta ev sahibi ekibin gollerini 28. dakikada Erman ve 30. dakikada Sami Can attı. Konuk takım bu gollere 26. dakikada Caner Koca ve 90+3. dakikada Davut'la karşılık verdi. Manisa BŞB'de Erman, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Grupta galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Manisa temsilcisi, 34 puanla zirvenin 6 puan gerisinde kaldı.