Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde terleyecek

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Zonguldak Kömürspor'la 0-0 berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın orta sıralarda yer alan Kırklarelispor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Tolga Sancak'ın düdük çalacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Ege ekibinde sakatlıkları süren Cem ve Umut mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Levent Devrim, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Zirve yardışından uzaklaşmak istemiyoruz. Evimizde çok başarılı sonuçlara imza attık, Kırklarelispor'u da yenip çizgimizi bozmayacağız" dedi. Grupta Manisa BŞB 33 puanla 5. sırada yer alırken, Kırklarelispor 22 puanla 9. basamakta yer alıyor.