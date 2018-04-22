Manisa Büyükşehir Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-1

İlker KILIÇASLAN / MANİSA,() -

STAT: Mümin Özkasap Tesisleri

HAKEMLER: Deniz Kükrek(xx), Soner Özçelik(xx), Ahmet Deveci(xx),

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx)(Dk. 73 Ersel xx)- Oğuzhan (xx), Abdurrahman (xx), Umut (xxx), Ali Öztürk (xxx) (Dk. 66 Tayyip xxx), İsmail Köse (xx) (Dk. 61 Kaan xx), Ufukhan (xxx), Olcay (xx), Mehmet Yılmaz (xx), Tolga (xx), Erhan (xxx)

BATMAN PETROLSPOR: Ökkeş (x)- Ramazan (x), Halil (xx), Reha (x), Hasan (x), Celal (xx), Yunus Emre (x) (Dk. 68 Aydın x), Hakan (x), Veysel (xx), Fahri (x) (Dk. 63 İbrahim x), Samet (x) (Dk. 46 Serhat x)

GOLLER: Dk. 32 Ali Öztürk, Dk. 66 Tayyip (Manisa BŞB) - Dk. 89 Serhat (Batman Petrolspor)

SARI KARTLAR: Ali Öztürk (Manisa BŞB) -Reha (Batman Petrolspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'tan bitime 5 hafta kala 2'nci Lig'e yükselmeyi garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından kupasına da kavuştu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahaya Batman Petrolspor oyuncuları tarafından koridor oluşturularak alkışlar eşliğinde çıktı. Yeşil-beyazlı ekibin gollerini 32'nci dakikada Ali Öztürk ve 66'ncı dakikada Tayyip attı. Konuk takımın tek golü 89. dakikada Serhat'tan geldi.

Galibiyetin ardından Manisa BŞB, sezonun son 2 haftası öncesi tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e yükselişini kupa töreniyle taçlandırdı. Törende futbolcular ve teknik kadro, alkışlar eşliğinde tek tek saha içine kurulan platforma alındı. Kupa töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, başarılarının sırlarının inanmak ve uygulamaya geçmek olduğunu belirterek, "Kendimize belirlediğimiz hedefe ulaştık. Ancak bu hedefi daha ileriye taşımak en önemli vazifemiz olacak. Altyapısı, tesisi ve futbolcusuyla örnek bir kulüp olmak için planlarımızı yaptık. Artık yeni ligde daha iyi başarırla imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2'nci Lig'e çıkmanın gururu yaşadıklarını dile getirerek, "Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Futbolcularımı eleştirmeye kalkanlar, bizi eleştirmeye kalkanlara en güzel cevabı verdik. Doğru transfer, doğru çalışma ve doğru alt yapı ile başarının nasıl geldiğini gördük. Bundan sonrada başarıların daha da büyüyerek devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular, konuşmaların ardından madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in elinden aldı. Yeşil-beyaz balonlarla süslenen stattaki coşku kupa havaya kalktığı anda doruğa ulaştı. Manisa BŞB, kupasıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.