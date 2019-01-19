Manisa BŞB Zonguldak deplasmanında

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 32 puanla 4. basamakta tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın orta sıralarda yer alan Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda kart cezalıları Ufukhan ve Umut Kaya mücadelede görev alamayacak. Teknik Direktör Levent Devrim, ara dönemde çok iyi çalıştıklarını ve nokta transferler yaptıklarını belirterek, "İkinci yarıya zorlu bir deplasmanda başlayacağız. Hedefimiz üst sıralar, 3 puanı alacağız" dedi.