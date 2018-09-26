Manisa BŞB vedaya üzüldü

MANİSA, () -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 1-0 yenilerek zirve fırsatını kaçıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında da Keçiörengücü'ne son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Öne geçtiği maçta 10 kişi kaldıktan sonra evinde kupaya veda eden yeşil-beyazlılar, 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip 60'ıncı dakikada Hüseyin Cihan Avcu'ya kırmızı gösteren Hakemi Alim Kandemir'e tepki gösterdi.

Teknik direktör Levent Devrim, kupa yenilgisini bir an önce unutup deplasmandaki Tarsus İdman Yurdu müsabakasına konsantre olacaklarını söyledi.