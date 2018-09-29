MANİSA, () -
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 1-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise evinde Keçiöregücü'ne 2-1 yenilen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın zirve hesapları yapan Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cihan Aydın görev yapacak. Yeşil-beyazlılarda kupa sınavında kırmızı kart gören Cihan Avcu Tarsus'u karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Levent Devrim zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak takımına inancının tam olduğunu söyledi.
Manisa BŞB telafi peşinde
MANİSA, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 1-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise evinde Keçiöregücü'ne 2-1 yenilen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın zirve hesapları yapan Tarsus İdman...
MANİSA, () -