Manisa BŞB, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor karşısında sezonun ilk yenilgisini aldıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda da Keçiörengücü'ne evinde 2-1 mağlup olarak elenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu deplasmanına hazırlanıyor.

Ligde 4 maçta 7 puanı bulunan Manisa temsilcisi, 8 puandaki rakibine evinde sezonun ilk yenilgisini tattırıp zirve yarışında yeniden avantaj yakalamayı istiyor. Manisa BŞB'de sakatlığı bulunan Ufukhan dinlendirilirken, Yaser son antrenmanda salonda çalıştı. Erman ise antrenmanın son bölümünde takıma katıldı.

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