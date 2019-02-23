Manisa BŞB Pendikspor deplasmanında 

MANİSA, ()
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yenerek 5 haftalık galibiyet özlemine son veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Play-Off hesapları yapan Pendikspor'a konuk olacak. Pendik Stadı'nda Alkım Aksoy'un yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Ege ekibinin Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu, İstanbul'dan 3 puanla döneceklerine inandığını söyledi. Seri başlatacaklarını belirten Çapanoğlu, "Eksiğimiz yok. Kazanıp zirve yarışındaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.