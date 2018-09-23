Manisa BŞB'nin ilk üzüntüsü

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona iyi bir başlangıç yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Etimesgut Belediyespor deplasmanından 1-0 mağlup dönerek ilk yenilgisini 4'üncü haftada aldı.

Ankara'dan puansız ayrılan yeşil-beyazlılar 6. sıraya gerilerken, teknik direktör Levent Devrim üzgün olduklarını söyledi. Rakiplerinin de ilk galibiyetini elde ettiğini dile getiren Levent Devrim, "Bu karşılaşma artık geride kaldı. Uzun maratonda kayıplar olabilir. Gelecek hafta Tarsus İdman Yurdu ile dış sahada oynayacağız. En iyi şekilde bu karşılaşmaya hazırlanmalıyız" diye konuştu.

