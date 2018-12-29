Manisa BŞB'nin gözü Ömer Şişmanoğlu'nda

MANİSA, () -



TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya iddialı bir kadroyla girmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor gözünü golcü Ömer Şişmanoğlu'na çevirdi.

Afjet Afyonspor'dan orta saha Yasin ile forvet Oltan, Osmanlıspor'dan defans oyuncusu Salih ve Kahramanmaraşspor'dan kanat oyuncusu Hurşit'i listesine alan yeşil-beyazlılar, Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'da forma şansı bulamayan Ömer için nabız yoklamaya başladı.

Göztepe ve Yeni Malatyaspor'da yaşadığı sakatlıklardan dolayı istediği formu yakalayamayan 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması gündeme geldi. Almanya'nın St. Pauli takımında futbola başlayan deneyimli santrfor, Türkiye'de Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor ve Göztepe formalarını giydi. Ömer, ilk yarıda Yeni Malatyaspor'da 4 maça çıkıp 1 gol atabildi.

ÖMER ALP GİTTİ

Manisa Büyükşehir Belediyespor, takımda forma şansı bulamayan Ömer Alp Kulga'nın sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşıp sonlandırdı. Sezon başında Denizlispor'dan transfer edilen 29 yaşındaki gurbetçi futbolcu, ligde yalnızca 3 maçta oynadı.