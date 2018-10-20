Manisa BŞB Konya deplasmanında

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Şanlıurfaspor'u 3-0 yenerek evindeki galibiyet serisiniz 4 maça çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Konya Anadolu Selçukspor'un karşısına çıkacak. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda Burak Özcan'ın yöneteceği müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 meç ceza alan Teknik Direktör Levent Devrim maçı tribünden takip edecek. Bu sezon dış sahada oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramayan Ege temsilcisi, 14 puanla 3. sırada yer alırken, alt sıralarda kurtulma hesapları yapan Konya Anadolu Selçukspor ise 7 puanla 15. basamakta bulunuyor.