Manisa BŞB hayata döndü

MANİSA, () -

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yollarını ayırdığı teknik direktör Levent Devrim'in yerine Mustafa Çapanoğlu'nu göreve getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yenerek 5 hafta sonra gülmeyi hatırladı. Çapanoğlu yönetiminde ilk galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar yeniden yarışa ortak olurken, kara bulutlar da dağıldı.

Takımının çok istekli bir futbol oynadığını belirten Mustafa Çapanoğlu, "İlk maçımda 3 puanla tanışmak beni çok sevindirdi. Biz kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Devamını getireceğiz. Sezon sonuna kadar üst sıralar için mücadelemiz devam edecek" dedi.