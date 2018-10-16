Manisa BŞB evinde Şanlıurfaspor'la oynuyor

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Bandırmaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın sahasında zirve hesapları yapan Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak. Mümin Özkasap Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak müsabakada Mustafa İlker Coşkun görev yapacak. Yeşil-beyazlılarda eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Levent Devrim iç sahada 4'te 4 yapacaklarına inandığını söyledi. Bu sezon evlerindeki 3 maçı da kayıpsız geçtiklerini hatırlatan Devrim, "İyi bir takımla oynayacağız. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz" diye konuştu.