Manisa BŞB deplasmanlarda gülemedi

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor ile golsüz berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor bu sezon 4'üncü deplasman maçını da kazanamadı.

Evinde oynadığı 3 karşılaşmayı kayıpsız geçen yeşil-beyazlılar dış sahada ise 2 yenilgi, 2 beraberlik elde etti. Kırklarelispor ve Bandırmaspor'la 0-0 berabere kalan Manisa BŞB, Etimesgut Belediyespor'a 1-0, Tarsus İdman Yurdu'na 3-1 yenildi.

Bandırmaspor müsabakasında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen teknik direktör Levent Devrim, "Kazanabilirdik ama topu çizgiden geçiremedik. Alınan 1 puana olumsuz bakmıyorum" dedi.