Manisa BŞB deplasmanda

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TFF 2. Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 3 haftasını yenilgisiz 7 puanla geçmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Etimesgut Belediyespor deplasmanına çıkacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Yaser ve Erman'ın sakat olduğu Manisa temsilcisinde en büyük rakiplerinin stadın suni çim olan zemini olacağını söyleyen Teknik Direktör Levent Devrim, "Henüz puanı bulunmayan genç rakibimiz çıkış yakalamak isteyecek. Kazanıp tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.