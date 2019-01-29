Manisa BŞB'den çifte hamle

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Kırklarelispor'la 2-2 berabere kalıp zirve yarışından uzak kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor transferde atağa kalktı.

Yeşil-beyazlılar son olarak Hatayspor'da forma giyen golcü Sinan Kurumuş ile her konuda anlaşma sağlarken, Bolusporlu kanat oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı'na talip oldu. Boluspor'la vedalaşan İsmail'e teklifini sunan yönetimin 27 yaşındaki futbolcudan cevap beklediği bildirildi. İki tarafın sıkı bir pazarlık halinde olduğu, Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetiminin İsmail'in alacağı rakamda indirim yapmasını istediği öğrenildi.

