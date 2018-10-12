Manisa BŞB Bandırma'da terleyecek

  MANİSA, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Pendikspor'u 1-0 yenerek tekrar çıkışa geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül...

Manisa BŞB Bandırma'da terleyecek

 

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Pendikspor'u 1-0 yenerek tekrar çıkışa geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Selim Özen'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Yeşil-beyazlıların Teknik Direktörü Levent Devrim, Pendikspor galibiyetini daha anlamlı hale getirmek için Bandırma'dan mutlak 3 puanla dönmeleri gerektiğini söyledi. Devrim, "Şu an çok iyi durumdayız. İki deplasmandan üst üste mağlubiyetle dönmüştük. Bandırmaspor maçı da çok zorlu geçecek ancak istediğimizi alacağız" diye konuştu.

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