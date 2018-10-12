Manisa BŞB Bandırma'da terleyecek

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Pendikspor'u 1-0 yenerek tekrar çıkışa geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Selim Özen'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Yeşil-beyazlıların Teknik Direktörü Levent Devrim, Pendikspor galibiyetini daha anlamlı hale getirmek için Bandırma'dan mutlak 3 puanla dönmeleri gerektiğini söyledi. Devrim, "Şu an çok iyi durumdayız. İki deplasmandan üst üste mağlubiyetle dönmüştük. Bandırmaspor maçı da çok zorlu geçecek ancak istediğimizi alacağız" diye konuştu.