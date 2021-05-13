Manchester United Taraftarları Yine Eylemde! Liverpool'un Önünü Kestiler

Manchester United taraftarları kulübün sahibi Glazer ailesine yönelik protestolarına dur durak bilmeden devam ediyor. Kırmızı Şeytanlar'ın taraftarları bu akşam saat 22.15'te karşılaşacakları Liverpool'a zor anlar yaşattı. Kırmızı şeytanların taraftarları Liverpool takım otobüsünün önünü kesti. Polislerin çabalarına rağmen zor ikna olan taraftarlar arabaları ile takım otobüsünün önünde durdu. Olay yerine çok sayıda polis intikal etti. Polisler, yoğun ikna çabalarına girerek otobüsün önünü kesen kişileri olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra ise sonra otobüsün yoluna devam etmesine izin verdi. Maçı oynatmamak için yapılan bu eylem sonrası taraftarlar, Glazer ailesinden yönetimi bıraktıklarını açıklayan bir haber bekliyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın taraftarları bu akşam saat 22.15'te karşılaşacakları Liverpool'a zor anlar yaşattı. Manchester United taraftarları yapılan bu eylemin ardından aileden bir açıklama bekliyor. Taraftarlar, Glazer ailesinden yönetimi bıraktıklarına yönelik açıklama yapmasını heyecan ile bekliyor.

İngiltere Premier Lig'de bu akşam Manchester United ile Liverpool karşılaşacak, iki güçlü takım karşı karşıya kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde Manchester United taraftarları ilginç bir eylem yaptı. Kulüp sahibi olan Glazer ailesine yönelik protestolarına devam eden taraftarlar, maçın oynanmasına mani olabilmek adına Liverpool takım otobüsünün önünü kesti.

İstifa Bekliyorlar

Manchester United taraftarları yapılan bu eylemin ardından aileden bir açıklama bekliyor. Taraftarlar, Glazer ailesinden yönetimi bıraktıklarına yönelik açıklama yapmasını heyecan ile bekliyor. Takımın Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişim göstermesi ve Manchester United kulübünün sahibi ABD'li Glazer ailesine tepkili yaklaşan taraftarlar, 2 Mayıs tarihinde de başka bir eyleme imza atmışlardı. geçtiğimiz hafta 2 Mayıs tarihinde taraftarlar güvenlik bariyerlerini aşarak stat zeminine kadar inmiş ve burada meşale yakarak bazı sloganlar atmıştı. Karşılaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda ise şu anda belirsizlik sürüyor.