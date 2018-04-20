Manchester City’nin başarısı Türkiye’deki piyasayı da hareketlendirdi

İSTANBUL, () - İNGİLTERE Premier Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City’nin başarısı, Türkiye’de erkek ürünleri satışını da olumlu etkiledi.

2014 yılından bu yana Manchester City’nin sponsorları arasında yer alan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren QNET’in Türkiye, Orta Doğu ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, Manchester City sponsorluğu sonrasında satışlarında her yıl ölçülebilir bir şekilde artış gözlemlendiğini belirterek, ”Gerçekleştirdiğimiz işbirliği sonrasında bağımsız temsilcilerimizden aldığımız geri bildirimler ve ürün satışlarımızda düzenli, fark edilebilir bir ivmenin olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’de bu durum en çok erkek ürün gruplarımızda hissedildi. Saatlerimizin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüz arttı” dedi.

“SPORU SOSYAL SORUMLULUK İLE BİRLEŞTİRİYORUZ”

QNET Türkiye, global spor sponsorluklarının yanı sıra Türkiye gibi ülkelerde yerel sponsorluklar da gerçekleştiriyor. 2017 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü Voleybol Erkek Takımı sponsoru olan QNET Türkiye, 2018 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı İstanbul Şubesi sponsoru oldu. Toplumun geleceği kız çocuklarının spor yapmalarını desteklediğini ifade eden Cem Geyik, “QNET olarak spor ile her zaman iç içeyiz. 2017-2018 yılı İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City ile var olan sponsorluğumuz kapsamında TV reklamlarında Manchester City oyuncularının yer alması, oyuncularla etkinlikler düzenlenmesi, Manchester City saha içindeki bilboardlarda QNET isminin yer alması, ürün lisansları, paranın satın alamayacağı Manchester City deneyimleri gibi birçok çalışma bulunuyor. Biz de Türkiye’de sporu sosyal sorumlulukla buluşturan çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yaşanacak bir hayat konseptiyle müşterilerine ürünler sunan QNET, sporu ve sporcuyu desteklemesinin yanı sıra portföyünde yer alan ürünleri ile de müşterilerinin yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olmayı ve daha dengeli bir yaşam sunmayı vadediyor.

Doğrudan satış sektöründe 150’ye yakın ülkede faaliyet gösteren QNET, gerçekleştirdiği büyük sponsorluklarla adından söz ettiriyor. Formula1 takımlarından Marussia ve dünya tenis şampiyonlarından Martina Hingis gibi isimleri de destekleyen QNET, 2014 yılında ise Manchester City’nin doğrudan satış resmi sponsoru oldu ve bu sponsorluğu 2020 yılına kadar uzattı.