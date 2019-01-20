Manavgat İE son şampiyonu 3-0 yendi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - TÜRKİYE İşitme Engelliler Süper Futbol Ligi 2018-2019 sezonunun ilk karşılaşmasında Manavgat Belediyesi İşitme Engelliler geçen yılın şampiyonu İstanbul Sessizler Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada Manavgat Belediyesi İE'den Mete 3 gol attı.

Manavgat'ın Evrenseki Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Manavgat Belediye İE'nin vuruşuyla başladı. Oyuna hızlı başlayan Manavgat Belediye İE, henüz karşılaşmanın 5'inci dakikasında Mete'nin golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını artıran Manavgat Belediye İE'de 36 ve 44'üncü dakikalarda Diyar fırsatı değerlendiremedi. Karşılaşmanın 45'inci dakikalarında ceza sahasında topla buluşan Mete kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydederek skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına konuk ekip İstanbul Sessizler SK başladı. Manavgat Belediye İE'li sporcular kontrollü orta saha oyunu oynarken kontrataklarla rakip kalede gol aradı. Karşılaşmanın 57'nci dakikasında Manavgat Belediye İE'de Emre'nin çıkardığı topu kontrol eden Mete düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının 3. golünü atarak skoru 3-0'a taşıdı. Karşılaşmada başka pozisyon ve gol olmayınca Manavgat Belediyesi İE sahadan 3-0 galip olarak ayrıldı.

Manavgat Belediyesi İE'nin başında ilk defa antrenör olarak sahaya çıkan Guddusi Aydın, ligin tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlara teşekkür etti. Her zaman amacının işitme engelli bireyleri sosyal hayata katmak olduğunu ifade eden Aydın, "Bu düşünce ile işaret dili tercümanlığına başladım. 5 ulusal şampiyonluğum vardı. Ayrıca İşitme Engelli Milli Takımı hocamız Ali Metin'den edindiğim tecrübe ve antrenör yardımcımız Hasan Hüseyin Özen'in desteği ile çok güzel bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Geçen senenin şampiyonu İstanbul Sessizler SK'yı 3-0 gibi net bir skorla yendikleri için mutlu olduklarını ifade eden Aydın, "Geçen senenin şampiyonunu yendik, bizim oyuncularımız şampiyon gibi oynadı. Çünkü söylediklerimizi sahada uyguladı. Biz bu maçı kaybetmiş olsaydık bile hiç önemli değil, oynadılar. Benim için önemli olan oydu onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bugüne kadar ilk kez kalabalık bir taraftar grubu karşısında oynadıklarını da sözlerine ekleyen Aydın, "Bundan sonra daha çok destek bekliyoruz inşallah. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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