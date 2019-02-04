Manavgat İE- Ankara Sağırlar GSK: 0-2

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - SPOR Toto Türkiye Sağırlar Süper Futbol Ligi A Grubu 3. haftasında Ankara Sağırlar Gençlik Spor Kulübü (GSK), Manavgat İşitme Engellileri (İE) 2-0 yendi.

Spor Toto Türkiye Sağırlar Süper Futbol Ligi A Grubu'nda Manavgat İE, Ankara Sağırlar GSK ile Evrenseki Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi takımlar seremoniye 'Ormanı seviyorum' tişörtü giyen çocuklarla çıkarak ormanların korunmasına dikkati çekti. Karşılaşmayı Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, Taşağıl Orman İletme Müdürü Ali Karateke, Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, Ak Parti Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz ve taraftarlar izledi. İşitme engelli sporseverlerin yanı sıra görme ve ortopedik engelli sporseverler de Manavgat İE'li sporcuları yalnız bırakmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Ankara Sağırlar GSK'nın vuruşu ile başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda tek etkili atak 40. dakikada Manavgat İE'li Emre'den geldi. Sağdan taşıdığı topla rakip ceza yayı içerisine giren Emre'nin attığı şut rakip defans oyuncularına çarparak geri döndü. Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmayınca takımlar 0-0 eşitlikle soyunma odasına gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Manavgat İE başladı. Oyuna hızlı başlayan Manavgat İE art arda gol fırsatlarını değerlendiremedi. Oyunda dengeyi sağlayan Ankara Sağırlar GSK, 77'nci dakikada Emircan'ın attığı golle öne geçti: 0-1. 87'nci dakika Seyfullah farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç Ankara Sağırlar GSK'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI