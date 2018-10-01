Manavgat, Didim'i deplasmanda yendi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - BÖLGESEL Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta deplasmanda Didim Belediyespor'la karşılaşan Manavgat Belediyespor, Efşan ve Fatih'in her iki yarıda attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Spor Toto BAL 7. Grup...