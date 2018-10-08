Manavgat Belediyespor liderliğini korudu

MANAVGAT, () - SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Manavgat Belediyespor, kendi evinde karşılaştığı Aydınspor 1923'ü 2-0 yendi.

BAL 7. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, 3. haftada kendi evinde Aydınspor 1923 ile karşılaştı. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Manavgat Belediyespor etkili başladı. Birçok eksikle sahaya çıkan Aydınspor 1923 güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi. 30. dakikada defansın ardına atılan uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Babacar, Manavgat Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Aydınspor 1923 beraberlik için yüklenmeye çalışsa da Antalya temsilcisi geçit vermedi. Yeşil beyazlılar, 80. dakika Babacar ile bir gol daha bularak maçın skorunu 2-0'a taşıdı. Son dakikalarda da gol sesinin çıkmadığı maç 2-0'lık Manavgat Belediyespor galibiyetiyle sonuçlandı.

Ligin ilk üç haftasında çıktığı tüm mücadelelerden galibiyetle ayrılan Manavgat Belediyespor, 9 puanla liderlik koltuğundaki yerini bu hafta da korudu. Manavgat Belediyespor 14 Ekim Pazar günü saat 15.00'te deplasmanda Sökespor'la karşılaşacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar için Atatürk Kültür Merkezi önünden servis kaldırılacak.

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