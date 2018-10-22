Manavgat Belediyespor- Kale Belediyespor: 3-0

ANTALYA, () - BÖLGESEL Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Manavgat Belediyespor, ligin 5. haftasında Denizli temsilcisi Kale Belediyespor'u 3-0 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Manavgat Belediyespor, Manavgat Atatürk Stadyumu'nda Kale Belediyespor'u konuk etti. Karşılamaya atak başlayan Manavgat Belediyespor, 18'inci dakikada Babacar'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya daha baskılı ve istekli başlayan Manavgat Belediyespor, 52'nci dakikada Babacar'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen kaptan Burhan, atışı golle çevirdi. 73'üncü dakikada tekrar sahneye çıkan Senegalli futbolcu Babacar, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.

Karşılaşmayı 3- 0 kazanan Manavgat Belediyespor, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Karşılaşmayı eşi Hatice, kızı İrem ve oğlu İbrahim'le izleyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 90 dakika boyunca tezahüratta bulundu.

15 puanla lider olan Manavgat Belediyespor, gelecek hafta deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'a konuk olacak. Bu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar için Atatürk Kültür Merkezi önünden araç kaldırılacak.

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