Malmö - Beşiktaş: 2-0

İSTANBUL ()
STAT: Swedbank
HAKEMLER: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov
MALMÖ: Dahlin, Vindheim, Nielsen (Dk. 90 Brorsson), Bengtsson, Safari, Christiansen (Dk. 72 Innocent), Bachirou, Lewicki, Rieks, Traustason (Dk. 85 Antonsson), Rosenberg
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Necip Uysal, Ljajic (Dk. 70 Ljajic), Lens, Gökhan Töre (Dk. 59 Babel), Love
GOLLER: Dk. 53 (KK) Caner, Dk. 76 Rosenberg (Malmö)
SARI KARTLAR: Bachirou, Bengtsson (Malmö) - Pepe, Medel, Caner (Beşiktaş)
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda İsveç'in Malmö takımına 2-0 mağlup oldu.
53'üncü dakikada Vindheim'ın içeri kestiği ortaya Caner Erkin müdahale etti, havalanan topa Karius uzandı ancak dokunamadı ve top filelere gitti: 1-0.
75'inci dakikada Caner, ceza sahası içerisinde Vindheim'ı düşürdü ve hakem Stavrev penaltı noktasını gösterdi.
76'ncı dakikada topun başına geçen Rosenberg, top ile kaleci Karius'u farklı köşelere gönderdi: 2-0.
Karşılaşma Malmö'nün 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
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