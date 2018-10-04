Malmö - Beşiktaş: 2-0

İSTANBUL ()

STAT: Swedbank

HAKEMLER: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov

MALMÖ: Dahlin, Vindheim, Nielsen (Dk. 90 Brorsson), Bengtsson, Safari, Christiansen (Dk. 72 Innocent), Bachirou, Lewicki, Rieks, Traustason (Dk. 85 Antonsson), Rosenberg

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Necip Uysal, Ljajic (Dk. 70 Ljajic), Lens, Gökhan Töre (Dk. 59 Babel), Love

GOLLER: Dk. 53 (KK) Caner, Dk. 76 Rosenberg (Malmö)

SARI KARTLAR: Bachirou, Bengtsson (Malmö) - Pepe, Medel, Caner (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda İsveç'in Malmö takımına 2-0 mağlup oldu.

53'üncü dakikada Vindheim'ın içeri kestiği ortaya Caner Erkin müdahale etti, havalanan topa Karius uzandı ancak dokunamadı ve top filelere gitti: 1-0.

75'inci dakikada Caner, ceza sahası içerisinde Vindheim'ı düşürdü ve hakem Stavrev penaltı noktasını gösterdi.

76'ncı dakikada topun başına geçen Rosenberg, top ile kaleci Karius'u farklı köşelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşma Malmö'nün 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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