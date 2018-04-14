Maliye Piyango, Efeler Ligi'nde 5'inci oldu

Ziraat Bankası - Maliye Piyango: 1-3
ANKARA,()
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Burhan İlhan, Erhan Alparslan
ZİRAAT BANKASI: Koray Şahin, Ulaş Kıyak, Kurek, Vahit Emre Savaş, Konarski, Antonov (Volkan Döne, Enes Atlı, Cacic, Vefa Yılmaz)
MALİYE PİYANGO: Kemal Kayhan, Venno, Halil İbrahim Yücel, Uğur Güneş, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Sercan Yüksel Bıdak, Siltala, Murat Karakaya)
SETLER: 29-31, 25-16, 18-25, 24-26
SÜRE: 119 dakika (34, 27, 27, 31)
Efeler Ligi Play-off etabı 3'üncü maçında Maliye Piyango, Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-1 yaptı ve sezonu 5'inci sırada noktaladı.