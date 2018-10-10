Malili Diarra ilk maçında hat-trick yaptı

Mesut MADAN/BURDUR, ()

Burdur 1'inci Amatör Küme'de mücadele eden Gölhisarspor ile anlaşan Malili golcu Souleymane Diarra (26) yeni takımıyla çıktığı ilk maçta hattrick yaptı.

Burdur 1'inci Amatör Küme ekiplerinden Gölhisarspor, bu sezon Malili golcü Souleymane Diarra ile anlaştı. Mali doğumlu olan ve 3 yıldır Türkiye'de yaşayan Souleymane Diarra, yeni takımıyla ilk maçına 7 Ekim'de Hacılar Gençlikspor deplasmanında çıktı. Karşılaşmayı Gölhisarspor 6-1 kazanırken, Souleymane Diarra da ilk maçında 3 gol atma başarısı gösterdi.

Souleymane Diarra, "İki yıl önce Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Sakarya Beyköy Belediyespor ile Denizli Çal Belediyespor'da oynadım. Daha sonra Fransa 3'üncü Ligi'nde oynadım. Tekrar Denizli'ye geldim. Denizli Honaz Starspor'la anlaşmıştım ama daha sonra maddi konularda sıkıntı yaşadım ve şimdi de Gölhisarspor'dayım" dedi.

Gölhisarspor'la çıktığı ilk maçında fileleri 3 kez havalandıran Diarra, amacının sezon sonunda Gölhisarspor'la şampiyonluk yaşamak ve BAL'a çıkmak olduğunu söyledi. Diarra, "İlk maçımda 3 gol attım. İnşallah çok çalışıp gollere devam edeceğim. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Gölhisarspor Teknik Direktörü Hamit Öncü de Diarra'yı Denizli Honaz Starspor'dan transfer ettiklerini belirtti. Öncü, şöyle dedi:

"Diarra, Denizli Honaz Starspor'la anlaşmıştı. Seni ikinci yarı takımımıza alalım demiştim ama Denizli'de maddi konuda bir anlaşmazlıkları olduğu için beni aradı ve transferi gerçekleştirdik. Takımımıza çok faydası olacak. İdmansız çıktığı ilk maçta 3 gol attı."

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