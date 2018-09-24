MAKÜ'lü öğrenci dünya şampiyonu

BURDUR, () - BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencisi, milli sporcu Arif Özen, Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazandı.

Slovakya'nın Trnava kentinde 21- 22 Eylül tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'na serbest stil 86 kiloda katılan Arif Özen, ilk turda Rus rakibi Alik Shebzukhocv'u 6-5, ikinci turda ABD'li Leo John Dephez'i 6-1, çeyrek finalde Gürcü Demur Megeniesvili'yi 11-0 sayı tuşuyla mağlup etti. Özen yarı finalde karşılaştığı İranlı rakibi Sayedfazıl Hashemıjoubari'yi 4-3 yenerek finale yükseldi. Milli Sporcu finalde karşılaştığı Hintli Dupiak Punia'yı ise 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Geçen ay İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Arif Özen bu sefer Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, "Arif, katıldığı yarışmada sadece üniversitemizi değil ülkemizi de temsil etti ve elde ettiği başarısından dolayı üniversitemize ve ülkemize büyük bir gurur yaşattı. MAKÜ'nün spora verdiği önemin ve spor alanında yaptığı yatırımların geri dönüşlerine böylesi başarılarla şahit olmak bize güç ve onur veriyor ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmemizi sağlıyor. Öğrencimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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