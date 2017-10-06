Lucescu Hayalleri Yıktı! 0-3

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde Türkiye, İzlanda'ya kendi sahasında 3-0 mağlup olarak Rusya'da düzenlenecek olan şampiyonaya katılma şansını yitirdi.

Göreve geldiği günden buyana tartışmalı kadroları sahaya süren, " Hazır değilim" diyen Arda Turan'la ilk 11'e başlayan, İzlanda maçının kadrosuna Cengiz Ünder ve Serdar Aziz'i almayan Lucescu, Türkiye'nin Dünya Kupası hayalini yıkan isim oldu.



Fatih Terim'in görevden alınmasından sonra Türkiye Feutbol Fedarsyonu tarafından göreve getirilen Lucescu, cezası nedeni ile İzlanda maçında maçı tribünden izledi. Yanında bulunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte Türk futbolunun yok oluşunu izleyen ikilinin görevlerinden istifa etmesi için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

STAT: Eskişehir Yeni Stadyumu



HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz



TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Caner Erkin, Nuri Şahin (Dk. 46 Ozan Tufan), Oğuzhan Özyakup, Emre Belözoğlu (Dk. 78 Yunus Mallı), Cenk Tosun, Arda Turan (Dk. 60 Emre Mor), Burak Yılmaz



İZLANDA: Hannes Halldorsson, Halldorsson, Saevarsson, R.Sigurdsson, Arnason, Magnusson, Gudmudsson (Dk. 82 Ari Freyr Skulason), G.Sigurdsson, Gunnarsson (Dk. 65 Ingason), Bjarnason, Finnbogason (Dk 78 Olafur Skulason), Bördvasson



GOLLER: Dk. 32 Gudmudsson, Dk. 39 Bjarnason, Dk. 49 Arnason (İzlanda)



SARI KARTLAR: Dk. 40 Çağlar Söyüncü, Dk. 45 Arda Turan, Dk. 79 Caner Erkin (Türkiye) - Dk. 16 Gudmundsson (İzlanda)

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde Türkiye, kendi sahasında İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak son maçlar öncesi 2018'de Rusya'da olma şansını yitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR



3'üncü dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında İzlanda savunması topu uzaklaştırmayı başardı.



5'inci dakikada İzlanda gole yaklaştı. Finnbogason vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan G.Sigurdsson'nun ceza yayı önünden kaleye gönderdiği sert şutunda Volkan Babacan topu kornere çeldi.



6'ncı dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gylfi Sigurdsson'un ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Hördur Magnusson'un kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.



10'uncu dakikada İzlanda savunmasından seken topu önünde bulan Emre Belözoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.



14'üncü dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gylfi Sigurdsson'un ceza alanına gönderdiği ortasında Kaan Ayhan kafayla topu kornere gönderdi.



14'üncü dakikada Gudmundsson'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topu Oğuzhan çizgi üzerinde tekrar kornere gönderdi.



16'ncı dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Johann Gudmundsson, Burak Yılmaz'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Szymon Marciniak tarafından sarı kartla cezalandırdı.



18'inci dakikada ceza alanında yaşanan karambol sonrasında topu önünde bulan Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top auta çıktı.



21'inci dakikada ani gelişen Türkiye atağında Nuri Şahin, soldan hareketlenen Burak'ın koşuyolunu düşündü ama savunmada Saevarsson araya girdi.



27'nci dakikada Caner Erkin'in sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında İzlanda savunması topu uzaklaştırmayı başardı.



29'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gudmundsson'un vuruşunda top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.



32'nci dakikada İzlanda, Türkiye karşısında 1-0 öne geçti. Bödvarsson'un sol kanattan getirdiği topu yerden ceza sahasına ortaladı Gudmundsson, topu ağlara yolladı.



36'ncı dakikada Gylfi Sigurdsson'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmamıza çarparak kornere giti. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Johann Gudmundsson'un ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Hördur Magnusson'un kafa vuruşunda Volkan Babacan topa hakim olmayı başardı.



39'uncu dakika İzlanda farkı 2'ye çıkarttı. Bödvarsson'un asistinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bjarnason'un düzgün vuruşu ile topu ağlara gitti.



Mücadelenin ilk yarısı İzlanda'nın 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.



48'inci dakikada Alfred Finnbogason'un vuruşunda Volkan Babacan'dan seken topa hareketlenen Jon Dadi Bödvarsson için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.



49'üncü dakikada İzlanda skoru 3-0 yaptı. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Johann Gudmundsson'un ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Aron Gunnarsson'un kafa vuruşunda, kaleye yönelen topu kale ağızında Kari Arnason tamamladı.



56'ıncı dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında Hannes Halldorsson kaleye yönelen topu çıktı ve aldı.



60'ıncı dakikada Milli Takım'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşti. Arda Turan oyundan çıkarken, Emre Mor yerine giren isim oldu. Arda oyundan çıkarken seyirciler tarafından ıslıklandı.



61'inci dakikada Emre Mor'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Halldorsson topu tek yumrukla uzaklaştırmayı başardı.



64'üncü dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Belözoğlu'nun doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.



74'üncü dakikada Türkiye adına korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği topu Magnusson kafayla uzaklaştırdı.



78'inci dakikada Türkiye'nin sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu kullanan Emre Mor'un ceza alanına gönderdiği topa yine Magnusson müdahale etti.



Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, İzlanda sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.