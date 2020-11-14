Liverpool darmaduman! Salah'ta gitti!

Yıllar sonra Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan, Şampiyonlar Ligini kazanan son şampiyon Liverpool'a nazar değdi. Liverpool sezonun başından beri yeni transfer Thiago Alcantara, Virgil Van Dijk ve Trent Alexander-Arnold sakatlığı nedeniyle kaybeden Liverpool'da bir şokta Salah'tan geldi.

Mısırlı yıldız Korona'ya yakalandı!

Liverpool'dan yapılan açıklamaya göre Salah'ın Koronavirüs'e yakalandığı duyuruldu. Ülkesinin milli maçları nedeniyle Mısır'da davul ve zurnalarla karşılanan Salah maça çıkamadan Koronavirüs'e yakalandığı öğrenildi.

Mısır'a iner inmez davul ve zurnayla karşılanan ve çok sevinen Salah'ın liverpool'da değil milli takımda corona'ya yakalandığı öğrenildi. İkinci koronavirüs testi de pozitif çıkan Mohamed Salah için Mısırlı yetkililer, Liverpool'la temas kurdu ve oyuncuyu karantina altına aldı.