Lider Tire'nin konuğu Kozan

  İZMİR, () TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 2 maçından beraberlikle ayrılmasına rağmen 5 haftada 11 puanla namağlup liderliğini sürdüren Tire 1922, yarın Kozan Belediyespor'u konuk edecek. Tayfur Çiçek Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da...

Lider Tire'nin konuğu Kozan


 

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 2 maçından beraberlikle ayrılmasına rağmen 5 haftada 11 puanla namağlup liderliğini sürdüren Tire 1922, yarın Kozan Belediyespor'u konuk edecek. Tayfur Çiçek Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Grupta Nazilli Belediyespor, saat 14.30'da Karaköprü Belediyespor'a konuk olacak. Ligde 2. Grup'ta Kızılcabölükspor, saat 15.30'da Semt Sahası'nda Elaziz Belediyespor'u ağırlayacak. 3. Grup'ta ise 3 maçtır kazanamayan Turgutluspor, aynı saatte 7 Eylül Stadı'nda Karacabey Belediyespor karşısına çıkarken Muğlaspor, saat 14.30'da Fatsa Belediyespor'la deplasmanda oynayacak.

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