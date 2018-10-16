Lider Tire gurbette kritik sınavda

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen haftayı bay geçmesine rağmen liderlik koltuğunu koruyan 14 puanlı Tire 1922, yarın deplasmanda 13 puanlı takipçisi Nevşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Nevşehir Gazi Stadı'nda oynanacak müsabaka 14.30'da başlayacak. İzmir ekibi rakibini yenerek namağlup unvanını ve zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Grupta evinde Silivrispor'u 1-0 yenerek 5. sıraya yükselen Nazilli Belediyespor, saat 15.00'te Gebzespor'a konuk olacak. 2. Grup'ta son 3 maçını kaybeden düşme hattındaki Bergama Belediyespor, aynı saatte evinde Adıyaman 1954'le karşılaşacak. 3. Grup'ta oynadığı son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet alan düşme potasındaki Turgutluspor ise taraftarı önünde Muğlaspor karşısında çıkış arayacak. Bu maçta da başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak