Lider Menemen Zonguldak Kömür'ü ağırlayacak

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Sivas Belediyespor'u 3-2 yenip 3'te 3 yapan ve liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor, yarın sahasında Zonguldak Kömürspor'la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Celal Bayraklı görev yapacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Taşkın Çalış bu maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Suat Kaya, Zonguldak Kömürspor'u mağlup edip seriyi sürdüreceklerini söyledi. Kaya, "Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Liderliğimizi koruyacağız" dedi.