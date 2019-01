Levent Piriştina Bucasporlu taraftarlarla buluştu

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da yaşanan idari ve mali krizlerin ardından taraftar temsilcileri, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'yı makamında ziyaret etti. Her zaman kulübe destek olmasına rağmen çıkan eleştirileri ve tartışmaları anlamakta güçlük çektiğini futbolseverlere ileten Piriştina, "Yemeğinden mazotuna, takım otobüsünden formasına, taraftar ulaşımından yabancı futbolcu ödemelerine kadar her türlü talebi karşıladık. Takımı ipten aldık. Buca Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Var gücümüzle kulübümüzün güzel günler yaşaması için çalışırken, belediyemiz hiç destek olmuyormuş gibi açıklamalar yapılıp kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini anlamıyorum" dedi.

Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'ın kendisine 7 maddelik liste verdiğini belirten Piriştina, "Listedekileri harfiyen yaptım. Gıda, giyim, yakıt, ulaşım desteğinin yanında kulübün tesislerinde başlattığımız yenileme ve tadilat çalışmalarını da sürdürüyoruz. Tesislerde bir binayı misafir kulüp ve ekiplerin konaklayabilmeleri için kiralayabilecek hale getirerek sürekli gelir kaynağı yaratma yönündeki tadilat çalışmalarımız devam ediyor. Her mali krizde devreye girerek Bucaspor'un küme düşmesine ve puanın silinmesine engel olduk. Bucaspor'un yanında olan iki kurum var. Biri belediye ve ne istedilerse yapmamıza rağmen durmadan tartışılıyoruz. Anlamak mümkün değil, yukarda Allah var" diye konuştu.

Bucaspor'un futbolcu ve personel maaşları harici tüm giderlerini belediye olarak karşıladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Levent Piriştina şöyle devam etti:

"Belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Hatta maç kazanılması durumunda 25 bin TL prim vereceğimi söyledim. Belediyenin elinden daha ne gelir? En krizsiz olacağımız zamanda kriz yaratılıyor. Bizim kimseyle davamız yok. Kimseyi kırmayalım. Bucaspor'un içine siyaset sokmayalım. Bize inanın, güvenin, sabırlı ve dikkatli adımlar atın, soğukkanlı olun. Yetişebildiğimiz yere kadar yetişiyoruz. Niyetimiz iyi, provokasyonları ortadan kaldıralım."

Bucaspor taraftar temsilcileri, destekleri için Başkan Piriştina'ya teşekkür ederek, Bucaspor atkısı hediye etti.

