Levent Açıkgöz:’Yalnız kalmayalım’

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, taraftarlarına çağrıda bulunarak, "İtici güç olarak taraftarımızın yanımızda olmasını istiyoruz ve istemeye de devam edeceğiz. Yalnız kalmayalım. Gerecek dost kötü günde belli olur" dedi.

Spor Toto 1’inci Lig'de son sırada bulunan Kardemir Karabükspor hafta sonu sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını Karabük Üniversitesi Ay Yıldızlı Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Levent Açıkgöz, milli maç arasında kuvvet, kondisyon ve sürat ve dayanıklılık çalışması yaptıklarını belirterek, "Yükleme yapabildiğimiz kadar oyuncularımıza yükleme yaptık. Altay takımına karşı ne yapabiliriz, nasıl tedbirler alırızın üzerine duruyoruz. Maçın provasını yapıyoruz. İnşallah hafta sonu maçta da çocuklarımızdan istediğimiz mücadeleyi daha iyi ve güzel bir şekilde göreceğimizi umut ediyoruz" dedi.

"LÜKS YAPACAK HİÇBİR DURUMUM YOK"

Bir televizyon programında kulübün eski yöneticilerinden birinin 2 tane oyuncuyu menajerle anlaştıkları için oynatmadığı yönünde yapılan söylemlere değinen Açıkgöz, "Bu takımda 2 sakat oyuncum var. Onlarla beraber 21 kişiyiz. Geriye 19 oyuncum kalıyor ve 3 tanesi de kaleci. 16 oyuncudan 11 tanesi sahada. Benim bu takımda lüks yapacak hiçbir durumum yok. Bu çocukların kafasını karıştırmasınlar. Ne duyuyorlarsa bize de haber versinler ki bizde ona göre bu çocukları maçlara hazırlarken daha rahat hazırlayabilelim. Bilmeden yorum yapılmasın. Zaten sıkıntılı süreç. Bu süreçte de bu çocukları olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunulmasını kesinlikle istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"YALNIZ KALMAYALIM"

2010 yılında bu yana kulüpte olduğuna işaret eden Açıkgöz,"Taraftarımızı her zaman tribünlere bekliyoruz. Dolu tribünlerde gördüğümüz taraftarımızı geri istiyoruz. Taraftarımız geri dönerse kulübümüz sıkıntılı süreci daha rahat atlatacaktır. Hep altyapı diyorlardı. Şimdi bu çocukları 1’inci lig arenasında hep yalnız bırakıyoruz. Onlar elinden geleni yapacaktır ama itici güç olarak taraftarımızın yanımızda olmasını istiyoruz ve istemeye de devam edeceğiz. Yalnız kalmayalım. Gerecek dost kötü günde belli olur. Bizim tek dostumuz Karabükspor taraftarıysa bizi bu süreçte yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

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