Letonya- Türkiye Maçı Hangi Kanalda ve Ne zaman? Muhtemel Kadro

Ay yıldızlı Milli Takım G grubunda yer aldığı 2022 Dünya Kupası eleme maçlarında, 3. rakibi Letonya olacak. Hollanda'yı güzel bir galibiyet ile yenen ay yıldızlı takım, Norveç'ten sonra Letonya ile karşılaşacak. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlar için her puan oldukça önemli. Dün Hollanda- Türkiye karşılaşmasında attığı 4 gol ile Hollanda'yı mağlup eden A Milli Takım, önündeki maçlar içinde büyük moral depoladı.

A Milli Takım 2022 Dünya Kupası eleme maçlarına hazırlanıyor. İlk rakibi Hollanda'yı yenen A Milli Takım, cumartesi günü oynanacak olan maçta Norveç ile karşılaşacak, takımın 3 karşılaşması ise Letonya ile olacak.

Türkiye- Letonya Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta?

Heyecanlı karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak, maç 30 Mart Salı günü tarihinde oynanacak olup saat 21.45 de başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ay yıldızlı takım'ın aday kadrosu;

Kaleci: Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Uğur Çakır, Mert Günok

Savunma: Nazım Sangare, Mert Müldür, Caner Erkin, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş

Orta saha: Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Deniz Türüt, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı

Hücum: Enes Ünal, Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Norveç milli takımı aday kadro;