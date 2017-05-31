Lens adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına devam ederken bu sezonki performansı beğenilen Jeremain Lens'i renklerine katmak için gün sayıyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Jeremain Lens hakkında yaptığı açıklamalardan sonra Jeremain Lens'in Atiba ve Babel'i takip etmesinin ardından artık transferin gerçekleşmesine az kaldı yorumları yapıldı. Jeremain Lens'in de Beşiktaş'a gelmek istediğini dile getiren Fikret Orman transferde Fenerbahçe'ye bir çalım daha atacak gibi görünüyor.

Sene başında Fenerbahçe'nin Sunderland'den kiraladığı Jeremain Lens gösterdiği performans ile tüm Türkiye'de ismini duyurdu. Yaptığı işlerle tüm Fenerbahçeli taraftarların yaptığı yorum ise bu sezon yapılan tek iyi iş Lens'ti şeklinde oldu. Ancak Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ardından Jeremain Lens'te Beşiktaş'a çok yakın olduğu görülüyor.

Başkan Fikret Orman'ın ' Lens gelmek istediğini bize belirtti. Çok yetenekli bir isim, değerlendireceğiz.' açıklamasından sonra Jeremain Lens'in İnstagram'dan Beşiktaşlı futbolcular Atiba ve Ryan Babel'i takip etmesi transferin bittiği şeklinde yorumlandı. Jeremain Lens bu sezon çıktığı 37 karşılaşmada 5 gol atıp 15 asist yapmış Fenerbahçe'nin göze batak oyuncusu olmuştu.