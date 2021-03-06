La Liga'nın zirvesinde Atletico-Real kapışması!

İspanya La Liga'nın zirvesinde 58 puanlı bir maç eksiği bulunan Atletico Madrid, 53 puanlı Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Ligde ezeli rakibi Barcelona ile aynı puanı paylaşan Real Madrid, lider Atelitco Madrid'i yenerek şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor. Bir maç eksiği bulunmasına rağmen Real Madrid ve Barcelona'ya 5 puan fark atan Atletico Madrid, bu maçı da kazanarak şampiyonluk idddiasını güçlendirmek istiyor.

Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligde oynadığı son maçta Real Sociedad ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, lider Atetico'yu yenerek moral depolamak istiyor. Peki ligin zirvesini yakından ilgilendiren Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yarın (pazar) 18.15'te oynanacak Atletico Madrid-Real Madrid karşılaşması Sport Smart'tan canlı olarak yayınlanacak. Muhtemel galibiyeti halinde Atletico Madrid, rakipleriyle arasındaki farkı açarak rahatlayacak. 107 yıllık derbinin kazananı Real olursa ise La Liga'da şampiyonluk yarışı heyecanlı hale gelecek.

İki takımda da eksikler var!

Şampiyonluk yarışındaki diğer takım olan Katalan ekibi Barcelona ise maçın berabere bitmesi durumunda haftanın en avantajlı takımı olacak. Atletico'da Levante karşılaşmasında sakatlanan Jose Maria Gimenez bu maçta görev alamayacak. Bu dev maçta Trippier, Yannick Carrasco ile Thomas Lemar görev alabilecek. Konuk ekip Real'de ise Dani Carvajal, Sergio Ramos ile Eden Hazard bu maçta görev alamayacak. Sakatlıktan dönen Eden Militao ve Karim Benzema, bu maçta Real'in en etkili isimlerinden olacak. İki takım arasında yapılan 167 karşılaşmanın 89'undan Real Madrid galip çıktı, 39 maçı ise Atetico kazandı.