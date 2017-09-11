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La Lİga'da genç yıldızımız Enes Ünal rüzgarı esiyor

Genç yıldızımız Enes Ünal Avrupa'yı sallamaya devam ediyor.Enes Ünal takımının 3. golünü kaydetti ve Villarreal'in Real Betis'i 3-1 mağlup etti.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:46
La Lİga'da genç yıldızımız Enes Ünal rüzgarı esiyor

Villarreal'in Real Betis'i 3-1 mağlup ettiği La Liga 3. hafta maçında milli futbolcumuz Enes Ünal takımının 3. golünü kaydetti.

İspanya La Liga 3. hafta mücadalesinde Villarreal, Real Betis'i 3-1'lik skorla geçti.

El Madrigal'de oynanan mücadelenin 11. dakikasında deplasman ekibi Sergio Leon ile 1-0 öne geçti. Villarreal'in bu gole cevabı 32. dakikada Carlos Bacca'dan geldi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

61. dakikada Samu Castillejo, Villarreal'i 2-1 öne geçirdi. Maçın son golü milli oyuncu Enes Ünal'dan geldi. Enes, maçın 77. dakikasında skoru 3-1'e getirerek mücadelenin skorunu tayin etti.
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Bu sonuçla Villarreal bu sezonki ilk puanlarını kazanırken, Real Betis de 3 puanda kaldı.

Öte yandan bir diğer milli oyuncumuz Emre Mor, Celta Vigo'nun Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup ettiği maçta 88. dakikada oyuna girdi.
 

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