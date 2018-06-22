Kuyt'tan Cocu'ya destek

İSTANBUL,() Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü olan vatandaşı Phillip Cocu'ya sosyal medyadan başarı diledi.  Kuyt, sosyal medya hesabından Cocu'nun Fenerbahçe'de görev almasıyla ilgili...

Kuyt'tan Cocu'ya destek

İSTANBUL,()

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü olan vatandaşı Phillip Cocu'ya sosyal medyadan başarı diledi. 
Kuyt, sosyal medya hesabından Cocu'nun Fenerbahçe'de görev almasıyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı: "Sayın Başkan sizi tebrik ediyorum. Sadece 2 çok iyi profesyonel transfer etmediniz, aynı zamanda 2 çok iyi insan kazandınız. İkisi ile çalışma şansına sahip oldum ve eminim ki Fenerbahçe için başarılı günler çok yakın. Phillip ve ekibine sonsuz başarılar."
 

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