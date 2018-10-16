Kupada Göztepe'nin rakibi Çengelköy

  İZMİR, () ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Ege'yi temsil eden kulüplerin 4. turdaki rakipleri İstanbul'da çekilen kura ile belirlendi. Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, Bölgesel Amatör Lig'den Çengölköyspor'la eşleşti. Sarı-kırmızılı...

Kupada Göztepe'nin rakibi Çengelköy

 

İZMİR, ()

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Ege'yi temsil eden kulüplerin 4. turdaki rakipleri İstanbul'da çekilen kura ile belirlendi. Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, Bölgesel Amatör Lig'den Çengölköyspor'la eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 3 turu geçmeyi başaran rakibini evinde ağırlayacak. Tek maç eleme usulüne göre 30, 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak müsabakalarda 56 takım mücadele edecek. Kupada Ege takımlarının eşleşmeleri ise şöyle oldu: Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor, Kastamonuspor 1966-Altay, Hatayspor-Fethiyespor, Sivas Belediyespor-Denizlispor, Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor.

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