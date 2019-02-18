Kumluca ile Kınık puanları paylaştı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA Süper Amatör'de oynanan maçta Kumluca Belediyespor ile Kınıkspor 2-2 berabere kaldı.

Kumluca Stadı'nda oynanan maçı Alican Soydal, Serdar Soydan, Nazif Alan hakem üçlüsü yönetti. Maç, Kınıkspor'un vuruşuyla başladı. Maçın ilk tehlikeli atağında 10. dakikada Kumluca'dan Haşim'in şutu üsten auta gitti. 13. dakikada gelişen Kınıkspor atağında Kumluca'dan Demirhan, Kınıkspor'dan İskender'i ceza sahası içinde düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. İskender'in penaltı vuruşunu, Kumluca kalecisi Servet çıkardı. Maçın 39. dakikasındaki Kumluca atağında sağdan yapılan ortaya Fırat dokundu. Ağlara giden topla Kumluca 1-0 öne geçti. Maçın 45. dakikasında Kumluca'dan Güzel net gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçın ilk yarısı 1-0 Kumluca Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Kınıkspor oldu. Maçın 55. dakikasında Kınıkspor'un kazandığı frikik atışında Yılmaz topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı. Maçın 66. dakikasında sağdan gelen ortaya kafayı vuran İskender, Kınıkspor'u 2-1 öne geçiren golü attı. Bu dakikada oyundan çıkan Kumluca Belediyesporlu Uğur, saha kenarında hakeme itirazlarını sürdürünce direkt kırmızı kart gördü. Maçın 78. dakikasındaki Kumluca atağında Kınıksporlu Veli topu ceza sahası içinde elle kesti. Hakem Veli'ye direkt kırmızı kart göstererek penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Haşim durumu 2-2 yapan golü attı. Golden sonra Kumluca Belediyespor 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artırdı. Ancak gol atmayı başaramadı. Maç 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Kınık Belediyespor ligde ikinci sıradaki yerini korudu. Kumluca Belediyespor da puanını 32'ye çıkardı. Ligde 4. sırada yer aldı.

Maçta Kumluca Belediyespor'dan Osman, Güzel, Hüseyin, Haşim ve Demirkan, Kınıkspor'dan Kenan, Sıtkı ve Savaş sarı kart gören futbolcular oldu.

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